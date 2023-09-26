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Güncel
AA 26.09.2023 15:35

Nevşehir'de avukatı darbeden 2 şüpheliden biri tutuklandı

Nevşehir'de bir avukatı baktığı dava dosyası nedeniyle darbeden 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Nevşehir'de avukatı darbeden 2 şüpheliden biri tutuklandı

Nevşehir Hukukçular Tesisi'nde, bir dava dosyası kapsamında görüştükleri avukat Mustafa Necmi Öncül'ü 24 Eylül'de darbederek kaçan şüpheliler E.Ö. ve İ.Ö, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ö. hakimlikçe tutuklandı, İ.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşanan olayın ardından kentteki avukatlar, dün Nevşehir Adliyesi önünde bir araya gelerek saldırıya tepki göstermişti. Avukat Öncül'e yönelik saldırının, tesisin güvenlik kamerasınca kaydedilmiş görüntüleri de ortaya çıkmıştı.

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