Erzurum’da mobil oyun akademisi açılıyor

Mobil Oyun Akademisi'ne 15-35 yaş arası kişiler başvuru yapabilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, proje ile ilgili yaptığı açıklamada “Genç kardeşlerim. Siz istediniz, biz yaptık. Geleceğin popüler oyunlarını Erzurum’da üretmek için “Mobil Oyun Akademisi'ni” başlatıyoruz. Erzurum’daki Mobil Oyun Akademisi, gençlerimize teknolojiyle eğitimi buluşturarak, bu anlamdaki yeteneklerini geliştirecek bir fırsat sunuyor ve şehrimizin geleceğine yatırım için önemli bir adım olarak karşımızda duruyor.” diye konuştu.

Mobil Oyun Akademisi'nde yazılım deneyimi olmasa bile, kişiler 3 aylık eğitim programıyla oyun geliştirici olarak hayallerini gerçekleştirecekler. Programın sonunda katılımcılar bitirme projesi olarak Savunma Sanayii temalı oyunlar geliştirecek ve savunma sanayii şirketleriyle buluşacaklar.

13 Ekim’e kadar başvuruların kabul edileceği projeye Erzurum'da okuyan veya yaşayan 15-35 yaş arası kişiler başvurabilecek. Programa katılım ücretsiz olacak, değerlendirme sonrası uygun görülen adayların katılımı sağlanacak. Program online olarak gerçekleştirilecek, açılış ve final etkinlikleri, proje çalışmaları ve buluşmalar yüz yüze olarak gerçekleşecek. Program için 250 kişilik kontenjan bulunuyor. Yedek katılımcılar da sürece dahil edilecek. Başvuru süreci bittikten sonra ön elemeden geçenler ile telefon mülakatı gerçekleştirilecek. Programa kabul edilenlere ve kabul edilmeyenlere mail ile değerlendirme sonucu iletilecek.