Niğde Gastronomi Festivali 6 Ekim'de başlıyor

Kentin tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra yeme içme kültürünü de tanıtmak amacıyla “Tabal” adıyla Gastronomi Evi açan Niğde Belediyesi, bu kez Gastronomi Festivali düzenlemek için kolları sıvadı. Dünyaca ünlü şeflerin katılımıyla gerçekleştirilecek olan festivalde kurulacak olan yemek atölyelerinde ‘tadım etkinlikleri’ yapılacak. Ünlü şeflerle gerçekleştirilecek söyleşilerde Niğde’nin gastronomi unsurları gün yüzüne çıkarılacak.

Festivalde yemek ve eğlence bir arada

3 gün boyunca devam edecek olan Gastronomi Festivali, ünlü sanatçıların unutulmaz performansları ile renklenecek. Festival boyunca sahne alacak ünlü isimler, 6-8 Ekim tarihleri arasında şehre müzik ve eğlence getirecek.

Niğde kent merkezinde 6-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Gastronomi Festivaline, ünlü şefler de katılacak. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettikleri yerlerin mutfak

kültürünü de yakından tanımak istediklerini ifade ederek; “Gastronomi, turizm geleceği açısından önemli bir yere sahiptir. Biz de Niğde Belediyesi olarak bu gerçeklikten hareketle, günümüz Niğde yemekleri ile Osmanlı ve önceki dönemlere ait yemek çeşitlerinin hazırlanıp sunulduğu Tabal Gastronomi Evini hizmete sunduk. Bu etkinliklerle birlikte katılımcılar, yöresel yemekleri öğrenme ve deneyimleme fırsatı bulacak" dedi.

Zengin bir program akışı ile gerçekleştirilecek olan festivale, gastronomi tutkunlarının yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin de ilgi göstermesi bekleniyor.