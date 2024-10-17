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Güncel
AA 17.10.2024 17:17

Kastamonu'da yakalanan avcıların evinde geyik eti ve bu etten yapılan sucuk ele geçirildi

Kastamonu'da kaçak av yaptığı tespit edilen kişilerin evindeki aramada çok sayıda geyik kafası, geyik eti, geyik etinden yapılan sucuk ile tavşan eti ele geçirildi.

Kastamonu'da yakalanan avcıların evinde geyik eti ve bu etten yapılan sucuk ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Subaşı köyü Kütüklü tarla mevkisinde N.G, S.K, M.M, N.Ç. ve M.D'nin izinsiz av yaptığını tespit etti.

N.G, S.K'ye ait ikametlerde yapılan aramada, geyik kafası, dişleri, boynuzu, postu, 36 kilo 100 gram geyik eti, 14 kilo 400 gram geyik etinden yapılan sucuk, 14 kilo 930 gram tavşan eti, 2 av tüfeği ve 32 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Bu kişilere koruma altındaki hayvanları avlama suçundan 443 bin 426 lira idari para cezası uygulandı.

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Kastamonu Kaçak Avcılık
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