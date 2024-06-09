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Güncel
AA 09.06.2024 10:21

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

2 şüpheli tutuklandı

Bu kapsamda şüphe üzerine durdurulan aracın sürücüsü S.M'nin uyuşturucu etkisinde araç kullandığı tespit edildi.

Sürücü ve beraberindeki N.C.Ç'nin üzerinde sentetik ecza hapı ve uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

S.M'ye ayrıca uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmaktan 33 bin 240 lira idari para cezası uygulandı.

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Uyuşturucu Kastamonu
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