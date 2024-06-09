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Güncel
AA 09.06.2024 09:45

Muğla'da deniz dibinden 17 ton çöp çıkarıldı

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 12 kişilik dalgıç ekibi, il genelinde 13 balıkçı barınağında ve 5 kıyı noktasında deniz dibi temizliği yaptı.

Muğla'da deniz dibinden 17 ton çöp çıkarıldı

Muğla'da Çevre bilincini geliştirmek ve farkındalık kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte denizden çıkarılan atıklar, vatandaşların görebileceği yerlerde sergilendi.

Çevre Haftası dolayısıyla eş zamanlı olarak 5 bölgede yapılan dip temizliği, Ula’nın Akyaka Mahallesi'nde Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak’ın da katıldığı törenle başlatıldı.

17 ton atık çıkarıldı

Akyaka Kadın Azmağı ve Albay Koyu bölgesinde dip temizliği yapan 6 dalgıç, denizden cam ve plastik şişelerin yanı sıra, araba lastiği ve balıkçı malzemeleri çıkardı. Atıklar, Akyaka İskele girişinde sergilendi.

Muğla'da deniz dibinden 17 ton çöp çıkarıldı

Aynı gün 18 noktada gerçekleştirilen etkinlikte 17 ton atık denizden çıkarıldı.

Törende konuşan Saylak, denizden çıkarılan atıkların, oluşturduğu kötü görüntüden çok daha büyük ve derin zararları olduğunu söyledi.

Dalış ekibinin il genelinde su kirliliği, hayalet ağlar, kıyı yapıları ve yasak istihsal vasıtaları ile ilgili denetimler yaptığını ve istilacı türleri takip ettiğini belirten Saylak, deniz temizliği konusunu gündemde tutmak ve toplumun her kesiminde farkındalık yaratmak amacıyla bu faaliyetlerini artırarak sürdüreceklerini kaydetti.

Saylak, Muğla'da temiz çevre, temiz toprak, sürdürülebilir su ürünleri üretimi, sürdürebilir tarım hedefi ile çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

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