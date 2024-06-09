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Güncel
AA 09.06.2024 09:29

Ardahan merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişi tutuklandı

Ardahan merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Ardahan merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Müdürlüğe bağlı ekipler, uyuşturucu satışı ve kullanımıyla mücadele kapsamında Ardahan merkezli 3 ilde çalışma yürüttü.

8 kişi gözaltına alındı

Ardahan, İstanbul ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan K.G, S.S, O.U, S.Ç, S.A. ve H.A, "uyuşturucu satışı yapmak" suçundan tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekiplerce arama yapılan adreslerde, bir miktar uyuşturucu ve çok sayıda uyuşturucu malzemesi ele geçirildi.

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