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Güncel
AA 08.06.2024 17:36

Aksaray'da köy okuluna yapılan çok amaçlı spor salonu törenle açıldı

Aksaray'ın Eskil ilçesi Çukuryurt İlkokul ve Ortaokulu'na yapılan çok amaçlı spor salonu düzenlenen törenin ardından hizmete açıldı.

Aksaray'da köy okuluna yapılan çok amaçlı spor salonu törenle açıldı

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Kılıçer, 2023'te başlanılan salonu açmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Tüm sportif faaliyetlerin yanı sıra, nişan ve özel günler için kullanılabilecek bir salon yapıldığını belirten Kılıçer, "Okul müdürümüz Soner Gökkaya'nın girişimleriyle, devletimiz ve köy halkımız el ele vererek böylesine geniş ve güzel bir salon yaptık. Salonumuzun inşaatı hummalı çalışma sonucunda hızlı şekilde tamamlandı. Salonda yaz kış tüm aktiviteler kolaylıkla yapılabilecek." diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yapılan duayla çok amaçlı spor salonunun açılışı gerçekleştirildi.

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