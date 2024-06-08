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Güncel
AA 08.06.2024 16:53

Yozgat'ın köylerinde etkili olan dolu ekili alanlara büyük zarar verdi

Yozgat’ın köylerinde dün etkili olan dolunun ekili alanlarda büyük çaplı hasara neden olduğu bildirildi.

Yozgat'ın köylerinde etkili olan dolu ekili alanlara büyük zarar verdi

Şefaatli ilçesine bağlı Paşaköy ve Hallaçlı köyü başta olmak üzere çevre köyler ile Yerköy ilçesine bağlı Saray köyünde ekili buğday, arpa, şeker pancarı, ayçiçeği, nohut, mercimek, yem bitkisi ve meyve ağaçları, dünkü doluda zarar gördü.

Şefaatli Ziraat Odası Başkanı Adnan Erdoğmuş, dünkü dolunun Paşaköy, Hallaçlı, Ekinciuşağı, Köycü, Kuşçu, Yassıağıl, Erkekli köylerinde ekili alanlara zarar verdiğini söyledi.

Erdoğmuş, "Tahminlerimize göre 150 bin dekar alanda ekili buğday, arpa, pancar, nohut, mercimek hasar gördü. Hasada 20 gün vardı. Bu şekilde olması çiftçimizi üzdü. Çiftçimizin kredi borçlarının ertelenmesini ve tohum desteği verilmesini bekliyoruz." dedi.

Saray köyü muhtarı Mustafa Kurt da köylerinde 20 bin dekarın üzerinde ekili alandaki hasarın tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Yozgat'ın köylerinde etkili olan dolu ekili alanlara büyük zarar verdi



"Dün dolu, ekili alanlara büyük hasar verdi"

Paşaköyü çiftçilerinden Nejat Doğru da bölgenin en büyük tarım arazisinin köylerinde bulunduğıunu söyledi.

Dünkü dolunun ekili alanlarda zarara neden olduğunu belirten Doğru, “Yetkililerden yardım istiyoruz. Borcu olan çiftçimiz var. Tarlaların büyük kısmı icara ekildiğinden dolayı çoğunun sigortası bulunmuyor." dedi.

Erşan Oğuz Türker de köyde 60 bin dönüm hububat, 20 bin dönüm bakliyat, 20 bin dönüm civarında endüstriyel bitkiler, yağlık ayçiçeği ve şeker pancarı, 10 bin dönüm yem bitkisi ekili alanın doludan hasar gördüğünü belirtti.

Ömer Ulusoy ise "Dün dolu, ekili alanlara büyük hasar verdi. Kayısı ağacını kırdı, meyvelerin tamamını döktü." diye konuştu.

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