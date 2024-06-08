Çanakkale'de YKS'nin ilk oturumuna girecek 10 adayı sınav merkezlerine polis ekipleri yetiştirdi

Çanakkale Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, yeni kimlik çıkarması gereken, yanlış okula giden, eksik evrakı bulunan ya da kimliğini evde unutan öğrencileri motosikletlerle gidecekleri yerlere yetiştirdi.

Polis ekiplerinin yardımıyla 10 üniversite adayı, kapıların kapanmasından önce okullara ulaşıp salonlardaki yerlerine geçti.

Cevatpaşa Ortaokulunda da sınav dolayısıyla adaylar kuyruk oluşturdu. Görevliler tarafından gerekli kimlik ve belge kontrolünün yapılmasının ardından üniversite adayları sınava girecekleri sınıflara tek tek alındı.

Bazı velilerin en az öğrenciler kadar heyecanlı olduğu gözlenirken, okul çevresinde bekleyen bazı veliler de sınava giren çocukları için Kur'an-ı Kerim okudu.