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Güncel
AA 08.06.2024 16:09

Niğde'de sorgum-sudan otunun ekimi yapıldı

Niğde'de yem bitkisi üretimini desteklemek ve daha az su tüketen bitkileri yaygınlaştırmak için dağıtılan sorgum-sudan otu tohumu toprakla buluşturuldu.

Niğde'de sorgum-sudan otunun ekimi yapıldı

Vali Cahit Çelik ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir ile Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, genç çiftçi Gökhan Tuğrul'a ait Sazlıca beldesi yakınlarındaki yaklaşık 70 dekar tarlada sorgum-sudan otu melezi tohumunun ekimine katıldı.

Daha az su tüketen bitkinin ekimini, Vali Çelik ve Başkan Özdemir, traktörle gerçekleştirdi.

Çelik, bitkiyi Tarım ve Orman Bakanlığının yüzde 75 desteklediğini söyledi.

"Sonuçlar iyi olursa ekimi diğer bölgelerde de yaygınlaştıracağız"

Niğde'de toplam 55 çiftçiye bu desteğin sağlandığını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 26 ilde bu otun ekimi devam ediyor. Konya Ovası'nda özellikle suya daha fazla ihtiyaç olan daha önce ekimi yapılan mısırdan ziyade sorgum-sudan otu melezi daha az su tüketiyor. Aynı zamanda yüksek protein değerine sahip. Genç çiftçimizi tebrik ediyorum. Aynı zamanda hayvancılık da yapıyor. Bölgemiz, su konusunda sıkıntılı bir bölge olduğu için suya daha az ihtiyacı olan yem bitkilerinin üretilmesi Bakanlığımızın hedefi. İnşallah olumlu sonuç alırız. Sonuçlar iyi olursa ekimi diğer bölgelerde de yaygınlaştıracağız."

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Niğde Tarım Üretimi
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