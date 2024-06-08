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Güncel
AA 08.06.2024 15:59

Eskişehir'de asayiş uygulamasında 1975 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı

Eskişehir'de polis tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında 1975 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı.

Eskişehir'de asayiş uygulamasında 1975 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı

İl Emniyet Müdürlüğü 88 personel ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü timiyle Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokağı'nda asayiş uygulaması yaptı. Uygulamada 1975 kişi sorgulanırken, bir şüphelinin "ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi" suçundan arandığı, 2 kişinin ise yoklama kaçağı olduğu tespit edildi.

495 aracın kontrol edildiği uygulamada, bir araçta bir miktar uyuşturucu, bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirdi. 51 sürücüye çeşitli ihlallerden işlem yapıldı.

Umuma açık 42 iş yerinin de denetlendiği uygulamada 2 işletmeye gerekli işlem gerçekleştirildi.

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Eskişehir Uyuşturucu
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