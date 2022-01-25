Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 03:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullananlara ve satanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 3,53 gram eroin ele geçirildi.
Bununla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Kastamonu Uyuşturucu
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