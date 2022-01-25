İstanbul'dan cenazeye geldiği Turanlar köyünde solunum rahatsızlığı yaşayan Muhammet Emin Koç'un ailesi, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Yoğun kar nedeniyle ambulansla köye ulaşamayan ekipler, durumu Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Karayolları ve İl Özel İdaresine bildirdi.

Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı yolun ekiplerce açılmasının ardından adrese ulaşan UMKE personeli, Koç'a oksijen tüpü bağlayarak ilk müdahaleyi yaptı.

Ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Baba Emrah Koç, İstanbul'dan cenaze için geldiklerini, köylerinde kar nedeniyle mahsur kaldıklarını anlattı.

Çocuğunun düzenli aralıklarla kullandığı cihazı Bartın'a gelirken yanlarına almayı unuttuklarını ifade eden Koç, "Çocuğumun tedavisi için sağlık ekiplerinden yardım talep ettik, ekipler zor şartlara karşın kısa sürede ulaştı. Tüm ekiplere teşekkür ederim." dedi.