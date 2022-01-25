Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 03:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te yaban hayatı ve sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban ve sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğünce yapılan açıklamada, yaban hayatı için belirlenen alanlara 350 kilogram buğday ve sebze bırakıldığı ifade edildi.
Açıklamada, il ve ilçelerdeki kırsal alanlarda müdürlük ekipleri tarafından sokak hayvanları için muhtelif yerlere yiyecek bırakıldığı belirtildi.
Etiketler: Karabük Doğal Yaşam Sokak Hayvanları
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