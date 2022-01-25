Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 03:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çankırı Valisi Ayaz'dan Gerede ile Düzce istikametini kullanacak sürücülere uyarı
[Fotoğraf: AA]
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Gerede ile Düzce istikametini kullanacak sürücüleri yola çıkmamaları konusunda uyardı.
Vali Ayaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Düzce-Gerede arası otoyol ve devlet yolunun yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandığını hatırlattı.
Ayaz, bu nedenle İstanbul-Çankırı/Çankırı-İstanbul istikametlerinde yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerektiğini vurguladı.
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