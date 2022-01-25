Vali Ayaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Düzce-Gerede arası otoyol ve devlet yolunun yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandığını hatırlattı.

Ayaz, bu nedenle İstanbul-Çankırı/Çankırı-İstanbul istikametlerinde yeni bir duyuruya kadar yola çıkılmaması gerektiğini vurguladı.