Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı 2022 yılı Temmuz ayı `Konut Satış İstatistikleri` verilerini açıkladı.

TÜİK başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, temmuz ayında Kastamonu genelinde 473 adet konut satıldı.

Konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 oranında azaldığı görüldü. Temmuz ayında Kastamonu, konut satış sayısı bakımından 51. il oldu.

Kastamonu merkez ilçesinde temmuz ayında 208 adet konut satıldı.

Konut sayısının kent genelindeki payı yüzde 44 oldu

Kastamonu merkez ilçesinde satılan konut sayısının Kastamonu genelindeki payı yüzde 44 oldu. Temmuz ayında Kastamonu genelinde ipotekli konut satışları 102 adet olarak açıklandı.

İpotekli konut satışlarının önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 17,2 arttığı görüldü. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içinde payı yüzde 21,6 olarak gerçekleşti. İpotekli satılan konutların 51 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken, geri kalan 51 tanesinin de ikinci el satış olduğu görüldü.

Diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 oranında azalarak 371 adet oldu.

Temmuz ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 78,4 olarak hesaplandı. Kastamonu genelinde ilk defa satılan konut sayısı önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 oranında azalarak 196 adet oldu.

İlk kez satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 41,4 olarak açıklandı. Kastamonu genelinde ikinci el konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 azalarak 277 adet olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 58,6 olarak açıklandı.