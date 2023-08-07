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Güncel
İHA 07.08.2023 17:12

Kastamonu’da şarampolde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde şarampolde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kastamonu’da şarampolde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Taşköprü ilçesine bağlı Akdoğan köyü mevkisinde İ.K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde takla attı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine araçta sıkışan sürücü İ.K.’yi Taşköprü itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden kurtardı. Kazada yaralanan sürücü İ.K., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

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