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Güncel
İHA 20.09.2023 19:40

Kastamonu’da polis denetimleri sürüyor: 2 şüpheli uyuşturucuyla yakalandı

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından yapılan denetimde 2 şüpheli uyuşturucu madde ile yakalandı.

Kastamonu’da polis denetimleri sürüyor: 2 şüpheli uyuşturucuyla yakalandı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler devam ediyor.

Bu çerçevede il merkezinde gerçekleştirilen denetimde 47 şahıs ve 13 araç sorgulandı. Üst araması yapılan bir şahsın üzerinden 12 adet uyuşturucu hap, bir şahsın ise üzerinde ise bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. Denetimler sırasında yasal sınır üzerinde alkollü halde araç kullanan bir şahsın sürücü belgesine 2 yıl süreyle el konuldu. Bir sürücüye de sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yapıldı. 

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