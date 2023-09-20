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Güncel
AA 20.09.2023 19:32

Adana'da motosiklet sürücülerine "güvenli sürüş" eğitimi verildi

Adana'da trafik polislerince motosiklet sürücülerine yönelik "güvenli sürüş" eğitimi verildi.

Adana'da motosiklet sürücülerine "güvenli sürüş" eğitimi verildi

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, "Kaskınla Yol Ver Hayata" projesi kapsamında motosiklet sürücüleriyle bir araya geldi.

Ekipler, kuryelerin de yoğun katılım gösterdiği buluşmada, motosiklet sürücülerine "güvenli sürüş" eğitimi verdi.

Öte yandan, kaskı bulunmayan sürücü İbrahim Obuz'a da kask hediye edildi.

Obuz, gazetecilere, bir daha kasksız yola çıkmayacağını belirterek, "Kasksız kaza yaptığımızda ölümle sonuçlanabilir. Polislerimiz de verdikleri eğitimle bizleri bu yönde uyardı. Onlara teşekkür ediyorum" dedi.

Trafik Denetleme Şube Müdürü Aydın Şahin de bölgede motosiklet kullanımının yüksek, motosiklet sürücülerinin karıştığı kaza sayısının da fazla olduğunu dile getirdi.

Şahin, kazaların önüne geçebilmek için motosikletli kuryelerin bağlı olduğu kurumsal firmalara ve bireysel sürücülere belirli dönemlerde eğitim verdiklerini kaydetti.

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