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Güncel
İHA 20.09.2023 19:18

Ordu Büyükşehir Belediyesi, asfalt yol çalışmalarını sürdürüyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sürdürdüğü asfalt çalışmalarını arttırarak devam ettiriyor. Çalışmalar çerçevesinde Çaybaşı ilçesinde yoğun nüfusa hitap eden 3 mahallede başlatılan asfalt çalışması tamamlandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, asfalt yol çalışmalarını sürdürüyor

Türkiye’nin en zorlu coğrafyasında ve kırsal kesimdeki mahallelere ulaşımı sağlayan güzergahlarda özverili bir çalışma yürüten Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, altyapısı tamamlanan yolları, asfalt yol konforuna kavuşturuyor.

Şehrin ulaşım ağında bulunan birçok yolda sıcak asfalt ve beton yol çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 19 ilçede sürdürdüğü çalışmaları hızlandırdı.

Çalışmaları Çaybaşı ilçesinde sürdüren Büyükşehir Belediyesi, toplam uzunluğu 5,5 kilometre olan Molalı, Çandır, İlküvez bağlantı yolu, güzergah uzunluğu 3 kilometre olan Aşıklı, Taşkesi, Ünye Pelitliyatak ve toplam uzunluğu 2,5 kilometre olan Taşkesiği, İlküvez ve Ünye Pelitliyatak grup yolunda başlatılan 11 kilometrelik emülsiyon asfalt çalışması tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri, bağlantı yolunun asfalta kavuşmasını sağlayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkürlerini ilettiler.

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