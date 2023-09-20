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Güncel
AA 20.09.2023 19:14

Yozgat'ta "Üniversite Güvenlik Toplantısı" yapıldı

Yozgat Bozok Üniversitesi'nde öğrenim görecek öğrencilerin 2023-2024 öğretim yılı döneminde ulaşım, barınma ve güvenliğine yönelik Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında "Üniversite Güvenlik Toplantısı" yapıldı.

Yozgat'ta "Üniversite Güvenlik Toplantısı" yapıldı

Valilikteki toplantıda, 2 Ekim'de Bozok Üniversitesi akademik yılının başlayacak olması nedeniyle yükseköğretim kurumları ve yurtlarda huzurlu eğitim ortamının devam ettirilmesi ve alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Toplantıda, yurt kontenjanları, kayıt işlemleri, ulaşım gibi konularda öğrencilerin mağdur olmaması için yapılacak çalışmalar ele alındı.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda barınmak için 7 bin 784 öğrencinin başvurduğu ve tamamının yerleştirildiği belirtildi.

Toplantıya, Belediye Başkanı Celal Köse, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Özcan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

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