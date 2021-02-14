Haber Giriş: 14 Şubat 2021 Pazar 16:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açıyor
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'nun Abana ilçesinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.
İlçede sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, bölgeyi etkisi altına aldı. Bozkurt ve Çatalzeytin'i il merkezine bağlayan kara yolunun yüksek rakımlı bölgeleri de karla kaplandı.
Arpabalıkbaşı'ndan başlayarak Isırganlık Geçidi'ne doğru yoğunlaşan kar yağışı, zaman zaman sisle birlikte görüş mesafesinin düşmesine yol açtı.
Karla mücadele ekipleri, küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı.
Ekipler, etkisini artırması beklenen kar yağışına karşı güzergahı kullanan sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları için uyardı.
Etiketler: Hava Durumu Kar Yağışı
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