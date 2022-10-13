Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah ve sigara kaçakçılarına yönelik çalışma yürütüldü.

İki ikamet, bir iş yeri ve bir depoya düzenlenen operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 130 tabanca fişeği, 3 elektronik sigara sarma makinesi, 6 bin 460 doldurulmuş makaron, 15 bin 350 boş makaron, 29 kilogram açık kıyılmış tütün, 9 paket nargile tütünü ve 6 kilogram nargile melası ele geçirildi.

Operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.