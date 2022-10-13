Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 13:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Hakkari kırsalında 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda, merkez ilçe kırsalına düzenlenen operasyonda ulusal marker içermeyen 310 litre motorin ile 90 litre benzin ele geçirildi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Akaryakıt Kaçakçılık Benzin
Son Haberler
- 14:37
- 14:30
- 14:31
- 14:14
- 13:56
Sıradaki Haber
Iğdır'da sandalyeli, bıçaklı kavga: 5 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz