Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 13:44Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Iğdır'da sandalyeli, bıçaklı kavga: 5 yaralı
[Fotograf: DHA]
Iğdır'da iki aile arasında çıkan, sandalye ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralanırken, 5 kişi de gözaltına alındı.
Söğütlü Mahallesindeki kahveler bölgesinde dün akşam Sisko ve Dur aileleri arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma, kavgaya dönüşerek taraflar, ellerine aldıkları sandalyeleri birbirlerine fırlatmaya başladı. Cadde ortasındaki kavgada 1 kişi bıçaklanırken, 4 kişi de aldıkları darbeler sonucu yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçakla yaralanan Fahrettin Sisko'nun yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürerken, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis, kavgayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.
Etiketler: Iğdır
Son Haberler
- 14:37
- 14:30
- 14:31
- 14:14
- 13:56
Sıradaki Haber
Espiye ilçesinde "Hz. Peygamber, Cami ve İrşat" konulu konferansı düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz