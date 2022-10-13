Tomarza Kabak Çekirdeği Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Öztaş, bu yıl çerezlik kabağın kaliteli olduğunu söyledi.

Geçen yıl kabak çekirdeği ekilen alanın 375 bin dekar olduğunu, bu yıl 300 bin dekara ekim yapıldığını, 2020 ve 2021 yıllarında iklim şartlarından dolayı rekoltede ve kalitede istedikleri randımanı alamadıklarını anlatan Öztaş, "Bu seneki çekirdek daha kaliteli. Erciyes havzasındaki tüflü toprak kabak çekirdeğine daha yatkın ve aromasına lezzet veriyor. Alternatif ürünler denemekteyiz ama bu sene rekolteyi ve kaliteyi yakalarız. Açılış fiyatları 50 ile 60 lira arasında ama ilerleyen zamanlarda 70-80 lira civarına çıkacağını tahmin ediyoruz. Bu da çiftçimizi, girdi maliyetlerinin yüksek oluşundan dolayı nispeten rahatlatacak. Kayseri bölgesinde, Develi, Tomarza ve Talas dahil rekolte beklentimiz 24 bin ton civarında" dedi.

"Yurt dışıyla görüşmelerimiz var"

Önceki yıllarda yaklaşık yüzde 40'a kadar ürün kaybı yaşadıklarını aktaran Öztaş, geçen yıl 23 bin tonluk verimi gören üreticinin bu yıl daha mutlu olduğunu vurguladı.

Başkan Öztaş, Tomarza'da yetişen kabak çekirdeğine yurt dışından da ilgi gösterildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Yurt dışıyla görüşmelerimiz var. Almanya'dan gelenlerle görüşmelerimiz oldu. Bazı ihracatçı e-ticaret firmalarıyla görüştük. Onlar da Yeni Zelanda'ya ihraç edeceklerini söylediler. Ürünü direkt buradan alıp yurt dışına ihraç ettiğimiz zaman aracıların ortadan çıkmasıyla bu, çiftçiye fiyat olarak yansır. Aradaki farkı da çiftçi almış olacak. İhracat bağlantısı yaptığımız zaman Almanya'ya, Yeni Zelanda'ya gidecek ürünlerden oluşacak fiyat farkı çiftçinin cebine girecek. Birlik olarak bunun ticaretini yapmıyoruz. Sadece çiftçimizin ürününü pazarlamaya çalışıyoruz."