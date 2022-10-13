Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, "Sağlıklı Kadınlar Sağlıklı Nesiller" projesinin çok değerli olduğunu söyledi.

Kadınların ne kadar sağlıklı, eğitimli ve güçlü olursa, toplumun ve ülkenin de o kadar sağlıklı ve güçlü olacağını anlatan Balcı, "Projemiz, sağlık okur yazarlığı konusunda da kadınlarımızı eğitecek. Kadınlarımız doğru bilgilendirilince çevresini de doğru bilgilendirir, aydınlatır ve sağlıklı nesiller yetişmesine öncü olur. Kadınlarımız bir şeye inanırsa onu başarır. Bu projenin de başarılı olacağına inancım tamdır. Projede görev alacak herkese kolaylıklar diliyor, teşekkür ediyorum" dedi.

Proje kapsamında, kadınlara yönelik kanser taramaları yapılacak, obezite danışmanlık hizmeti ve eğitimi, psikolojik danışmanlık, fiziksel aktivite, ilk yardım konularında eğitim verilecek.