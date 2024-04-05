Kastamonu'da dijital zorbalık çalıştayı başladı

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, teknolojinin faydalarını öğretmen ve öğrencilere anlatmak istediklerini söyledi.

Çalıştayda risklerin de konuşulacağını aktaran Gümüş, "Biz öğrencilerimizi evet dijital çağın dijital aletlerinden, dijital bir takım sunumlarından ve ortaya konan mevcut üretilen araçlarından faydalandıracağız ama asla dijital dünyanın da esiri yapmayacağız. Bununla ilgili de önlemlerimizi alanın uzmanlarıyla siz kıymetli öğretmenlerimizle tartışacak ve öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde geleceğe emin adımlarla ilerlemesinin öndeki tüm engelleri kaldırmış olacağız." dedi.

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kaçar ise teknolojinin günlük hayatın içine her yönüyle girdiğine işaret etti.

Kaçar, "Biz eğiticilerin, öğretmenlerin bilgi iletişim teknolojilerinin araçlarını kullanmada çocuğun eğitiminde genel olarak öğretim bilgisi vermenin yanında eğitiminin özellikle psikolojik gelişiminin de dikkate alınması gerçeğini ihmal etmememiz gerekir. Bu noktada öğrencilerin, gençlerin, çocukların akran zorbalığına ya da dijital zorbalığa maruz kalmalarının önlenmesi ama bir o kadar da dijital zorbalık ya da akran zorbalığı uygulayan çocuk olmaktan uzak tutulması önem taşır." ifadelerini kullandı.

Çalıştay Koordinatörü Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selman Tunay Kamer de dijital zorbalığın önemli sonuçları olduğunu söyledi.

Çocuklara değer verilmesi gerektiğini vurgulayan Kamer, "Biz Türk milleti olarak evimizde hatta ofislerimizde çiçek yetiştirmeyi severiz. Onları sularız, dinlendirilmiş su koyarız ki birazcık daha canlansın diye. Hatta ne yapıyoruz bazen toprağını değiştiriyoruz. Olmadı diyoruz saksısını değiştirmemiz lazım. Hatta ben hatırlıyorum annem onunla sohbet ederdi ki daha da açsın diye. Çiçeğe göstermiş olduğumuz ilgiyi, özeni maalesef günümüzde çocuklarımıza göstermiyoruz." eleştirisinde bulundu.

Çalıştayın önemine değinen Kamer, "Dijital zorbalık çalıştayı Türkiye'de ilk defa yapılıyor. Kastamonu'da yapılıyor olmasından gurur duymamız lazım. Siber farkındalık, ne bileyim dijital yaşam becerilerinin geliştirilmesi, siber güvenlik, siber suçlarla ilgili diğer çalıştaylar yapılmış ama bunun ilk olması en azından çıkan ürünlerin hem çocuklarımız hem ülkemiz hatta başta şehrimiz olmak üzere ülkemiz için gerçekten önemli sonuçlar olacağına veya uygulama biçimlerini açığa çıkaracağını düşünüyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, bir gün sürecek çalıştayın oturumlarına geçildi.