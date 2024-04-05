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Güncel
İHA 05.04.2024 09:18

Adana’da göle yüzmeye giren genç boğuldu

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ne giren 25 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti. Ölen gencin cesedi Gemi Adamlar ve sualtı polisleri tarafından bulundu.

Adana’da göle yüzmeye giren genç boğuldu
[Fotograf: İHA]

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Adnan Menderes Bulvarı Seyhan Baraj Gölü'nde meydana geldi.

Ali Birmeç arkadaşlarıyla birlikte bir süre muhabbet ettikten sonra göle girmeye başladı.

Birkaç defa girip çıkan Birmeç, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşları durumu hemen polise bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye sualtı polisleri sevk edildi. Gemi Adamlar ve sualtı polisleri gece boyunca yaptığı ortak arama çalışmalarında Birmeç’in kaybolduğu bölgeyi tespit etti.

Ardından sualtı polisleri ve Gemi Adamlar ortak çalışmasında Birmeç’in cansız bedeni sudan çıkartıldı.

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