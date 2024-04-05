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Güncel
AA 05.04.2024 09:14

Şanlıurfa'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, ramazan dolayısıyla Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Şanlıurfa'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Çeribaşı Hüseyin Camisi'nde sahur vakti sandukasından çıkarılan ve 63 parça beze sarılı Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde ziyaret alanına getirildi.

Vatandaşlar, cam fanustaki Sakal-ı Şerif'i görmek için yoğunluk oluşturdu. Sakal-ı Şerif, dua ve salavatlar eşliğinde vatandaşlara gösterildi.

İlçe Müftülüğü görevlisi imam Hacı Hatipoğlu, Sakal-ı Şerif'in her yıl Kadir Gecesi ziyarete açıldığını söyledi.

Hatipoğlu, "Toplumumuzda Sakal-ı Şerif'e büyük hürmet gösteriliyor. Bu ziyaretler salavatların getirilmesine ve duaların edilmesine vesile oluyor. Peygamberimizin sakalı mübarektir, ziyaret etmek insana umuyoruz sevap kazandırır. Niyet her zaman önemlidir, kimin ziyareti ne niyetle ise çaresi olur düşüncesindeyim." diye konuştu

Ziyaretçilerden Efe Çiftel ise "Peygamberimizi çok seviyorum ve herkesin Sakal-ı Şerif'i ziyaret etmesini isterim." dedi.

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