Düzensiz göçle mücadele için Çankırı'dan Kırklareli'ne komandolar gönderildi

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölüğü, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzensiz göçle mücadele amacıyla görev yapacak.



Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Yusuf Mutlu Genç, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, komandoların aileleri ve jandarma personelinin katılımı ile komandoları uğurlamak için program düzenlendi.



Programın ardından komandolar, dualarla Lüleburgaz'a uğurlandı. Lüleburgaz ilçesine gönderilen komandolar, sorumluluk bölgelerinde, düzensiz göçmenlerin ve organizatörlerin yakalamalarında aktif rol üstlenecek.