Haber Giriş: 12 Mart 2021 Cuma 10:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da 82 köye ulaşım sağlanamıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kastamonu'da kar nedeniyle 82 köyün yolu ulaşıma kapandı.
Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.
Kar nedeniyle kent merkezinde 5, Devrekani'de 10, Doğanyurt'ta 8, İnebolu'da 22, Küre'de 31, Azdavay ve Çatalzeytin'de 3'er olmak üzere 82 köy yolu ulaşıma kapandı.
Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışma yürütüyor.
Etiketler: Hava Durumu Kar Yağışı
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