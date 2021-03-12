Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kar nedeniyle kent merkezinde 5, Devrekani'de 10, Doğanyurt'ta 8, İnebolu'da 22, Küre'de 31, Azdavay ve Çatalzeytin'de 3'er olmak üzere 82 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışma yürütüyor.