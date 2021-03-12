Haber Giriş: 12 Mart 2021 Cuma 09:43Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Adana'da 1 milyon 220 bin kaçak makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Adana'da yapılan operasyonda 1 milyon 220 bin kaçak makaron ile 270 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesinde bulunan bir iş yerine ve İncirlik park alanı uygulama noktasında bir araça arama düzenledi.
Yapılan aramada, 1 milyon 220 bin kaçak makaron ve 270 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi.
Polis olayla ilgili iki zanlıyı gözaltına aldı. Zanlıların sorgusu devam ediyor.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık
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