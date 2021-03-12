Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesinde bulunan bir iş yerine ve İncirlik park alanı uygulama noktasında bir araça arama düzenledi.

Yapılan aramada, 1 milyon 220 bin kaçak makaron ve 270 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi.

Polis olayla ilgili iki zanlıyı gözaltına aldı. Zanlıların sorgusu devam ediyor.