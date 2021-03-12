Haber Giriş: 12 Mart 2021 Cuma 09:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da trafik kazası: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Ataşehir'de çöp kamyonuna ve elektrik direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrilen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Dudullu Caddesi'nde seyir halinde olan otomobil, kontrolden çıkarak çöp kamyonuna ve elektrik direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından, bir süre trafiğe kapanan yol yeniden açıldı.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası İstanbul
Son Haberler
- 10:15
- 10:05
- 09:55
- 09:49
- 09:50
Sıradaki Haber
İŞKUR işsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı 2021 şartları…
Yükleniyor lütfen bekleyiniz