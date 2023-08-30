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Güncel
AA 30.08.2023 17:39

Kastamonu'da "30 Ağustos Zafer At Yarışları" düzenlendi

Kastamonu'nun Daday ilçesinde "30 Ağustos Zafer At Yarışları" gerçekleştirildi.

Kastamonu'da "30 Ağustos Zafer At Yarışları" düzenlendi

Atatürk'ün ilçeyi ziyareti ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla Daday Kaymakamlığı ve Daday Belediyesi tarafından düzenlenen yarışlar Kelebek Çayırı'nda gerçekleştirildi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen yaklaşık 100 at ve jokey, çeşitli kategorilerinde dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, yarışların 35 yıldır devam ettiğini söyledi.

İlk olarak 1987 yılında başlayan yarışların geleneksel hale geldiğini aktaran Taş, "Atatürk 1925 yılında Kastamonu ziyaretleri kapsamında son olarak Daday'a geldi. Daday'ı çok beğenmişti. Gelişinde Dadaylılar onu atlarla karşıladılar. Bu bize ilham kaynağı oldu. Biz de 35 yıldır bu yarışları düzenliyoruz. Sadece 2 yıl pandemide ara verdik. Bundan sonra da devam edecektir." dedi.

Katılımdan çok memnun olduklarını aktaran Taş, "Gördüğünüz gibi çok güzel yarışlar oldu. Halkın çok büyük ilgisi vardı. İl dışından gelen çok kişi vardı. Herkes çok memnun oldu." diye konuştu.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kaymakam Ayşegül Yıldırım, kurum müdürleri ve vatandaşlar etkinlikte yer aldı.

Dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

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Kastamonu 30 Ağustos Zafer Bayramı
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