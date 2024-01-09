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Güncel
İHA 09.01.2024 13:47

Kars’ta yaban ördeklerinin yiyecek mesaisi başladı

Kars’ta yaban ördeklerinin zorlu kış mesaisi başladı. Soğuk havanın etkili olduğu Kars’ta yeşilbaş yaban ördekleri yiyecek bulmak için Kars Çayı’nın geçtiği ve buz tutmadığı yerleşim alanlarına kadar geldi.

Kars’ta yaban ördeklerinin yiyecek mesaisi başladı

Kars'ta soğuklardan dolayı özellikli kırsal kesimlerinin tamamen doğduğu çayın açık kalan ve yerleri yaban ördeklerinin meskeni oldu. Yem bulmakta güçlük çeken yaban ördekleri, merkeze yakın bölgelere gelerek burada karınlarını doyurmaya çalışıyor. Kış ve soğuk havanın olumsuz etkilediği yaban ördekleri, vatandaşlara aldırış etmeden karınlarını doyurmaya çalışıyor.

Yaban ördeklerinin Kars Çayı’nın buz tutmadığı bölgelerde yiyecek aradığını ifade eden vatandaşlar, “Kars’ta havaların soğuk gitmesi Kars Çayı’nın da kısmi olarak donmasına neden oldu. Yaban hayatı da bundan doğal olarak etkilendi. Yaban ördekleri şehir merkezinden geçen Kars Çayı’nın donmayan kısımlarında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Burada yemlenip hayatta kalma mücadelesi veriyorlar” dedi.

Öte yandan, soğuklardan donan Kars Çayı'nın donmayan bölgelerinde yaban ördekleri yiyecek ihtiyaçlarını karşılıyor. Yüzlerce yaban ördeği yiyecek ararken kameralara yansıdı. 

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