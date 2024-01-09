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Güncel
DHA 09.01.2024 13:25

Otomobilin çarptığı yaya öldü, 1 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Muharrem Güney (77) öldü, araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

Otomobilin çarptığı yaya öldü, 1 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Kepez Mahallesi Profesör Muharrem Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Seyhan A. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Muharrem Güney'e çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Güney metrelerce savrulurken, otomobilde bulunan Fatma T. (56) kaza sırasında başına çarparak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Güney ve Fatma T.' ambulanslarla hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan Muharrem Güney yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Seyhan A.'nın gözaltına alındığı kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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