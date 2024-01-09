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Güncel
AA 09.01.2024 12:42

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu

Afyonkarahisar'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti ile mücadele kapsamında Cumhuriyet Mahallesi'nde sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı.

İstihbarı çalışma üzerine önceden belirlenen zanlıların ev ve araçlarda yapılan operasyonlarda S.Ç, M.Y, H.Ç. ve E.K gözaltına alındı.

Şüphelilerin evdelerindeki aramalarda, 2 hassas terazi, 32,42 gram sentetik uyuşturucu, 28 sentetik ecza maddesi, bir peçeteye emdirilmiş uyuşturucu, bir ruhsatsız tabanca, 145 bin lira, 4 bin 450 Avro, 20 dolar suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

Operasyon sonrası yakalanan S.Ç ve M.Y gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen H.Ç. ve E.K tutuklandı.

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