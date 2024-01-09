Toplum destekli polis ekipleri vatandaşı bilgilendirdi

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından aralık ayında vatandaşlara yönelik tanıtım ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen faaliyetler çerçevesinde 23 iş yeri, kurum ve okul ziyareti yapılarak, 259 vatandaş ve 677 öğrenciye “siber güvenlik ve telefon dolandırıcılığı, açıktan hırsızlık, KADES aplikasyonları, uyuma, emniyet kemeri takmanın önemi, güvenli internet kullanımı, akran zorbalığı, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı ve güvenli internet kullanımı, çocuklar için temel güvenlik kuralları, polis ne iş yapar, trafikte doğru davranış usulleri” konularında bilgilendirme yapıldı.