Parçalı Bulutlu 3.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 21.11.2023 23:53

Kars'ta göçerlerin binlerce hayvanla kar yağışı altında zorlu yolculuğu başladı

Kars'ta ilkbaharda sürüleriyle yaylaya çıkan göçerler, soğuk havanın etkisini göstermesi ve kar yağışının ardından Iğdır'a zorlu dönüş yolculuğuna başladı.

Kars'ta göçerlerin binlerce hayvanla kar yağışı altında zorlu yolculuğu başladı

Kentte dün başlayan ve zaman zaman yoğunluğunu arttıran kar, yaylalar ile köyleri beyaza bürüdü.

Iğdır'dan mayıs ayında gelerek Kars'ın yaylalarına çıkan göçerler, hayvanlarını kar yağıncaya kadar bölgede besliyor. Yaylalarda yaklaşık 6 ay konaklayan göçerler, zorlu yolculuk öncesi söktükleri çadırları ile eşyalarını araçlarla gönderdi.

Soğuk hava ve kar yağışının başlamasıyla yaylalardan inmeye başlayan göçerler, kar altında yaklaşık 5 bin hayvanla yolculuk yapıyor.

Olumsuz hava koşulları ve olası kurt saldırılarına karşı birkaç sürünün beraber hareket ettiği yolculuk yaklaşık 20 gün sürüyor.

Iğdır'a gitmek için yola çıkan çobanlardan Serhat Karapınar, yolculukta ani kar yağışına hazırlıksız yakalandıklarını söyledi.

Zorlu bir yolculuk yaptıklarını anlatan Karapınar, "Iğdır'a doğru yola çıktık, bu gece erzakımızı alacağız. Sabit yerde duracağız sonra yolumuza devam edeceğiz. Zor bir gün geçirdik, yazın buradayız sonra Iğdır'a dönüyoruz. Yolculuğumuz 20 gün sürüyor. Yol uzak yavaş yavaş gidiyoruz ve kar yağınca bizim işimiz zorlaşıyor" dedi.

ETİKETLER
Kars
Sıradaki Haber
Başçiftlik'te karla mücadele çalışmaları başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
00:27
Tır ile taksi çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
23:53
Netanyahu: Geçici ateşkes sağlanması halinde bile Hamas'la savaşa devam edeceğiz
00:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail sende atom bombası var
23:39
Netanyahu: Esir takası anlaşması kapsamında Kızılhaç Gazze’deki esirleri ziyaret edecek
23:36
İsrail ordusu Gazze'de bazı noktalardan çekildi
Zigana'da kar etkili oldu
Zigana'da kar etkili oldu
FOTO FOKUS
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 2 gazeteci daha hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 2 gazeteci daha hayatını kaybetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ