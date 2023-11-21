Kars'ta göçerlerin binlerce hayvanla kar yağışı altında zorlu yolculuğu başladı

Kentte dün başlayan ve zaman zaman yoğunluğunu arttıran kar, yaylalar ile köyleri beyaza bürüdü.

Iğdır'dan mayıs ayında gelerek Kars'ın yaylalarına çıkan göçerler, hayvanlarını kar yağıncaya kadar bölgede besliyor. Yaylalarda yaklaşık 6 ay konaklayan göçerler, zorlu yolculuk öncesi söktükleri çadırları ile eşyalarını araçlarla gönderdi.

Soğuk hava ve kar yağışının başlamasıyla yaylalardan inmeye başlayan göçerler, kar altında yaklaşık 5 bin hayvanla yolculuk yapıyor.

Olumsuz hava koşulları ve olası kurt saldırılarına karşı birkaç sürünün beraber hareket ettiği yolculuk yaklaşık 20 gün sürüyor.

Iğdır'a gitmek için yola çıkan çobanlardan Serhat Karapınar, yolculukta ani kar yağışına hazırlıksız yakalandıklarını söyledi.

Zorlu bir yolculuk yaptıklarını anlatan Karapınar, "Iğdır'a doğru yola çıktık, bu gece erzakımızı alacağız. Sabit yerde duracağız sonra yolumuza devam edeceğiz. Zor bir gün geçirdik, yazın buradayız sonra Iğdır'a dönüyoruz. Yolculuğumuz 20 gün sürüyor. Yol uzak yavaş yavaş gidiyoruz ve kar yağınca bizim işimiz zorlaşıyor" dedi.