Başçiftlik'te karla mücadele çalışmaları başladı

Gece başlayan kar yağışı sebebiyle Başçiftlik-Niksar kara yolunda olası kaza ya da yolda kalma vakalarına karşı Başçiftlik Belediyesi iş makineleri hazırda bekletildi.

Sabah saatlerinde kar kalınlığı ilçe merkezinde 5 santimetreye, 1459 rakımlı Belbaşı Geçidi ve Kocapınar bölgelerinde 10 santimetreye kadar ulaştı.

Niksar istikametinden Başçiftlik'e gelmek isteyen birçok araç yolda kaldı. Karayolları iş makineleri karlı yolları açarken, bazı bölgelerde de olası buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.