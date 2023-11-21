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Güncel
AA 21.11.2023 23:19

Boğazlıyan'da zabıtanın bulduğu 50 bin lira sahibine teslim edildi

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde zabıta ekipleri pazarda buldukları 50 bin lirayı sahibine ulaştırdı.

Boğazlıyan'da zabıtanın bulduğu 50 bin lira sahibine teslim edildi

Boğazlıyan Hayvan Pazarı'nda denetim yapan zabıta personeli İsmet Karacabey ve Emin Yıldırım, deste halinde yerde 50 bin lira buldu.

Araştırma yapan personel, paranın sahibini bularak 50 bin lirayı teslim etti.

Parayı kaybeden vatandaş, duyarlı davranışlarından dolayı zabıta personeline teşekkür etti.

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar da yaptığı yazılı açıklamada, belediye zabıta personelinin toplumun huzurunu ve güvenliğini sağlama noktasında sorumluluk taşıdığını belirterek, zabıta memurlarının gösterdiği duyarlılık ve örnek davranışın tüm personel için gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

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