Haber Giriş: 9 Mart 2022 Çarşamba 17:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta eğitime kar engeli
Kars'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde bugün eğitime ara verildi.
Kars Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 10 Mart Perşembe günü tatil edildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağı bildirildi.
Etiketler: Eğitim Kar Yağışı Kars
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