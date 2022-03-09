Kars Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 10 Mart Perşembe günü tatil edildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de bir gün idari izinli sayılacağı bildirildi.