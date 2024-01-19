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Güncel
İHA 19.01.2024 16:07

Kars’ta 622 konut satıldı

Kars’ta Aralık ayında 622 konutun satışı yapıldı.

Kars’ta 622 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu Kars Bölge Müdürlüğü’ne bağlı illerden Kars’ta Aralık ayında 622 konut, Ağrı’da 491, 149 ve gerçekleşti.

Ardahan’da Aralık ayında 79 adet konut satışı gerçekleşti. Konut satışları 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17,5 azalarak 1 milyon 225 bin 926 olarak gerçekleşti. Konut satışlarında İstanbul 198 bin 739 konut satışı ve yüzde 16,2 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul'u 114 bin 432 konut satışı ve yüzde 9,3 pay ile Ankara, 65 bin 465 konut satışı ve yüzde 5,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 426 konut ile Ardahan, 501 konut ile Hakkari ve 970 konut ile Tunceli oldu.

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