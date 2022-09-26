Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi 14:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta 4 arkadaşın öldüğü kazada tır sürücüsü tutuklandı
[Fotograf: AA]
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4 arkadaşın öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.
Tedavisinin ardından gözaltına alınan tır sürücüsü Uğur G'nin, dün meydana gelen kaza nedeniyle jandarma tarafından yürütülen işlemleri tamamlandı.
Adliyeye çıkarılan sürücü, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dün gece saatlerinde Uğur G. idaresindeki tırın Kars-Erzurum kara yolu Keklik Deresi mevkisinde, Recep Sarı'nın kullandığı otomobille çarpışması sonucu 4 kişi ölmüş, 1 kişi yaralanmıştı.
Etiketler: Trafik Kazası Kars
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