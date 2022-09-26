Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi 14:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bilbilan Yaylası beyaza büründü
[Fotograf: İHA]
Ardahan ile Artvin'in Ardanuç ilçesi arasında bulunan, deniz seviyesinden 2 bin 581 metre yükseklikteki Bilbilan Yaylası'na kar yağdı.
Ardahan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.
Kar yağışının etkili olduğu Bilbilan Yaylası da karla kaplandı.
Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı yaylada güzel manzaralar ortaya çıktı.
Etiketler: Kar Yağışı
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