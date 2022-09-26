Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi 14:10Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sis Dağı'nın turizm yolu yenileniyor
[Fotograf: İHA]
Giresun'un önemli turizm merkezlerinden biri olan Sis Dağı turizm yolunun genişletme çalışmalarına başlandı.
Giresun İl Özel İdaresi tarafından başlatılan çalışmalarla, Sis Dağı yayla yolunda 45-52. kilometre arasında alt yapı ve onarım çalışmalarının yapılacağı bildirildi.
Giresun İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, "Görele Çavuşlu Beldesi'nden itibaren 45-52. kilometreler arasında alt yapı ve onarım çalışmaları başlanan Sis Dağı yayla yolunda özellikle standartlara uymayan kısımlara önem veriliyor. Alt yapısı ve genişletme çalışmaları tamamlanan kısımlarda stabilize çalışmaları yapılacak. Sis Dağı yolunda beton kaplama çalışması yapılacak. Yapılan bu çalışmaların 2023 yılında da devam edecek" denildi.
Sıradaki Haber
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin kurucusu Mısırlı alim Yusuf el-Karadavi vefat etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz