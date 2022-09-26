Giresun İl Özel İdaresi tarafından başlatılan çalışmalarla, Sis Dağı yayla yolunda 45-52. kilometre arasında alt yapı ve onarım çalışmalarının yapılacağı bildirildi.

Giresun İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, "Görele Çavuşlu Beldesi'nden itibaren 45-52. kilometreler arasında alt yapı ve onarım çalışmaları başlanan Sis Dağı yayla yolunda özellikle standartlara uymayan kısımlara önem veriliyor. Alt yapısı ve genişletme çalışmaları tamamlanan kısımlarda stabilize çalışmaları yapılacak. Sis Dağı yolunda beton kaplama çalışması yapılacak. Yapılan bu çalışmaların 2023 yılında da devam edecek" denildi.