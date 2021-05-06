Haber Giriş: 6 Mayıs 2021 Perşembe 00:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta 2 köyün karantinası sonlandırıldı
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Kars'ta 2 köyde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılıp vatandaşları ve toplum sağlığını tehdit etmesinin engellenmesi amacıyla merkeze bağlı Eşmeyazı ve Hapanlı köylerinin bir süre önce karantinaya alındığı hatırlatıldı.
Açıklamada, sosyal izolasyonun sağlandığı köylerde karantinanın sonlandırıldığına yer verildi.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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