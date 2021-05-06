Haber Giriş: 6 Mayıs 2021 Perşembe 00:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum'da bir otomobil seyir halindeyken alev aldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Ortakent Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, sürücüsü öğrenilemeyen otomobilde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
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